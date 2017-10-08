Ученые назвали причину появления кудрей

Ученые рассказали, почему у некоторых людей вьются волосы.

Об исследовании специалистов на данную тему сообщило РИА Новости. В материале, который был опубликован на сайте агентства, говорится о том, что свойства прямых и вьющихся волос зависят от индивидуальных особенностей строения белков, которые входят в состав волос.

Еще одним фактором, определяющим свойства волос, является характер взаимного расположения клеток. В случае линейного и равномерного расположения последних растущие волосы имеют прямую структуру. Когда же клетки формируются с разных сторон в неодинаковом количестве, растущие волосы приобретают изгибы.

Ранее «Аргументы недели» писали, что специалисты нашли прямую связь между диетой и густотой волос.