Ученые назвали причину появления кудрей
8 октября 2017, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые рассказали, почему у некоторых людей вьются волосы.
Об исследовании специалистов на данную тему сообщило РИА Новости. В материале, который был опубликован на сайте агентства, говорится о том, что свойства прямых и вьющихся волос зависят от индивидуальных особенностей строения белков, которые входят в состав волос.
Еще одним фактором, определяющим свойства волос, является характер взаимного расположения клеток. В случае линейного и равномерного расположения последних растущие волосы имеют прямую структуру. Когда же клетки формируются с разных сторон в неодинаковом количестве, растущие волосы приобретают изгибы.
Ранее «Аргументы недели» писали, что специалисты нашли прямую связь между диетой и густотой волос.