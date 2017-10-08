Полуторатонный советский спутник может рухнуть на Землю в этом месяце

На Землю в ближайшие две недели может рухнуть полуторатонный советский спутник связи "Молния-1-44", который был запущен СССР в 1979 году.

Данную информацию предоставили в минувшую субботу в NASA. где отметили, что конструкция не сможет полностью сгореть в атмосфере из-за своего размера. Точное время и место падения спутника специалистам определить пока не удалось, передает издание "Известия".

Согласно предварительным данным, "Молния-1-44" может упасть на нашу планету примерно 20 октября. Данных о возможных последствиях этого инцидента пока нет.