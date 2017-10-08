Ученые допустили существование жизни на спутнике Сатурна

На спутнике Сатурна Энцеладе может существовать жизнь. С таким предположением выступили ученые.

Результаты исследования специалистов представил сайт «Дни24». В материале, опубликованном в издании, говорится, что на южном полушарии небесного тела расположены гейзеры с водородным паром. Ученые пришли к выводу, что атмосфера Энцелада состоит из водорода и азота. Это делает его схожим с Землей и позволяет выдвинуть гипотезу о том, что на спутнике Сатурна могла возникнуть жизнь.

Ранее «Аргументы недели» писали, что на Энцеладе был обнаружен органический спирт. Это тоже может свидетельствовать о том, что небесное тело является обитаемым.