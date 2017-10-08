Ученые раскрыли происхождение ближайшей к Земле звезды после Солнца

Ученые из Великобритании опубликовали исследование, в котором рассказывается о происхождении Проксимы Центавра, которая является ближайшей к Земле звездой после Солнца.

Специалисты пришли к выводу, что данная звезда формировалась отдельно. Впоследствии она была захвачена притяжением двойной звездной системы Альфа Центавра, пишет «Популярная механика».

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что астрономы обнаружили возле Проксимы Центавра планету, условия на которой могут быть похожими на земные. Предполагается, что на поверхности небесного тела находится вода. Ученые не исключают, что планета, которая получила наименование Проксима b, в будущем будет колонизирована людьми.