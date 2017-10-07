В египетском Луксоре расчищают вход в древнюю гробницу

Археологи на днях начали расчистку входа в неизвестную ранее гробницу, которую обнаружили на западном берегу Нила недалеко от города Луксор. Здесь расположены погребения известных древнеегипетских фараонов.

Как сообщает "Йоум7" со ссылкой на слова руководителя отдела по делам памятников древности Луксора Талаата Абдель Азиза, дверь в гробницу повредилась от времени, поэтому приходится заниматься расчисткой входа. Археологи хотят узнать, когда была построена гробница и для кого.

Современный Луксор расположен на месте Фив, бывшей столицы Верхнего Египта, и оттого имеет славу «крупнейшего в мире музея под открытым небом». Гробницы Луксора вырублены в скалах, потому как их старались как можно тщательнее скрыть от постороннего взгляда. Входы в гробницы засыпали крупными камнями, замуровывали, хотя и это не уберегло гробницы от разорения. Все они построены по схожему плану: наклонный коридор длиной до 200 м, круто уходящий вниз на глубину до 100 м и оканчивающийся тремя или четырьмя комнатами.