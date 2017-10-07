Назван самый лучший способ сообщать неприятные новости

Говорить плохие новости человеку надо прямо и открыто, и не затягивать объяснения "вокруг да около". К таким выводам пришли психологи из университета Бригама Янга (США), которые провели на эту тему эксперимент.

Во время эксперимента ученые "сообщали" самые разные "плохие новости" группе испытуемых из 145 человек. При этом исследователи прибегали к самым разнообразным уловкам. Затем участникам надо было оценить, насколько каждое из сообщений было честным, прямым, ясным и уместным.

Выяснилось, что люди, которым приходится услышать плохую новость, больше всего ценят в сообщении о ней ясность и прямоту. Если сообщение касалось физических фактов — например, "вы умираете" — подопытные предпочитали, чтобы им говорили об этом прямо и без попыток как-то смягчить ситуацию, сообщает РИА Новости.

При этом, если негатив касался социальных отношений — "Нам нужно расстаться" или "Вы уволены" — то в этом случае участники эксперимента предпочли бы быть сначала немного подготовленными к неприятному сообщению, чтобы успеть осознать событие и внутренне к нему подготовиться.