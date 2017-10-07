Ученые предсказали разрушение галактики «Око Саурона» после слияния черных дыр

Расположенную в созвездии Гончих Псов галактику «Око Саурона» в ближайшем будущем ждет разрушение. Об этом заявили ученые.

Согласно расчетам исследователей, это событие должно произойти через 18 земных лет по причине слияния двух черных дыр. За последующим взрывом большой мощности может произойти искривление пространства. Специалисты опасаются, что космический катаклизм скажется на Земле, сообщает портал Life.

Ранее «Аргументы недели» писали, что сотрудники NASA зафиксировали аномальное поведение черной дыры. По словам ученых, из нее вышел неизвестный объект, который может оказаться новой планетой.