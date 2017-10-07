Астрономы предупредили о вхождении Земли в пояс астероидов

Ученые NASA предупредили о том, что Земля вошла в пояс астероидов.

Одно из небесных тел, которому присвоили наименование 2012 ТС4, пролетит мимо планеты 12 октября. Сопровождающие его более мелкие объекты могут представлять опасность для Земли, цитирует астрономов телеканал «Царьград».

Как ранее писали «Аргументы недели», астероид 2012 ТС4 должен приблизиться к Земле на расстояние в 44 880 километров, данное значение по космическим меркам является небольшим. По своим размерам небесное тело в 2 раза больше, чем Челябинский метеорит. В случае падения астероида на Землю человечество ждут катастрофические последствия, однако ученые такой сценарий развития событий исключают.