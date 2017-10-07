Взрыв метеорита в ночном небе над Китаем сняли на видео

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлен взрыв метеорита в ночном небе над Китаем.

Данные кадры, опубликованные на YouTube, были сделаны в провинции Юньнань. Согласно расчетам ученых, взрыв произвел 0,54 килотонны энергии. Это сравнимо с детонацией 540 тонн тротила, отмечает Sputnik International.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в октябре к Земле подлетит астероид, размеры которого в 2 раза превышают параметры Челябинского метеорита, упавшего в феврале 2013 года. Небесное тело приблизится к планете на расстояние в 44 880 километров, данное значение по космическим меркам является небольшим.