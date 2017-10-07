NASA получило первые инфракрасные снимки Фобоса

Специалистам NASA удалось сделать первые инфракрасные фотографии спутника Марса Фобоса. Данные изображения передал на Землю зонд Mars Odyssey.

Диаметр Фобоса составляет 22 километра. Ученые считают, что это небесное тело является астероидом, который в прошлом был захвачен притяжением Красной планеты. По мнению специалистов, через какое-то время Фобос должен распасться. Сделанные зондом снимки помогут исследователям понять, когда это произойдет, отметили в Лаборатории реактивного движения NASA.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американское космическое агентство показало видео пролета Фобоса вокруг Марса.