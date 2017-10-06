Ученые выяснили, чем отказ от секса полезен для укрепления семьи

Канадские исследователи провели опрос семейных пар и выявили, что готовность отказаться от секса партнеров укрепляет отношения между ними. В ходе первого этапа эксперимента были опрошены 185 пар.

Из их ответов следует, что отношениями больше удовлетворены те, кто готов отказаться от любовных утех ради партнера, не желающего интима. Те, кто не воспринимает отказов от секса, пожаловался на взаимопонимание со своей половинкой. Этот вывод, по утверждению ученых, аналогичен как для мужчин, так и для слабой половины человечества.

Во второй части исследования участвовали 255 семейных пар. Ученые оценивали, насколько участники опроса готовы понять и принять желание своего избранника.

Установлено, что женщины сильнее нуждаются в партнере, склонном к пониманию - "сексуальной эмпатии". Особенно это актуально для семей, которые собираются родить ребенка.

Ученые опубликовали свою работу в журнале Archives of Sexual Behavior. Эмпатия – это способность сопереживать другому человеку.