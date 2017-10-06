Названа причина разводов и распада семей

Ученые впервые признали важной причиной разводов генетические факторы. Обычно люди, оформляя развод, указывают в заявлении - "не сошлись характерами". В США исследователи проанализировали статистику разводов и отметили, что чаще расстаются пары, биологические родители которых тоже пережили развод.

Исследователи из Университета Содружества Виргинии сделали вывод, что у детей разведенных родителей чаще возможны проблемы в семейной жизни по сравнению с теми, у кого родители семью смогли сохранить.

В семьях с приемными детьми такая закономерность не выявлена. По мнению психиатров, анализируя разводы, надо обращать внимание на гены, унаследованные от родителей. Возможно, вспыльчивость и излишняя эмоциональность одного из партнеров "генетически провоцируют развод". Информация опубликована на сайте университета VСU.