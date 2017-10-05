NASA поделилось информацией о поисках планеты X

NASA опубликовало информацию о поисках девятой планеты Солнечной системы.

Сообщение американского космического агентства процитировало РИА Новости. В данном материале говорится о том, что двое сотрудников Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майкл Браун около недели наблюдали за предположительной орбитой небесного тела с помощью телескопа на Гавайских островах. В настоящее время специалисты ищут следы планеты X на полученных снимках.

Ранее исследователи рассказали о возможном происхождении данного небесного тела.