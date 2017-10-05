Ученые заявили, что количество роботов через 20 лет превысит численность людей

Количество роботов уже через двадцать лет может превысить численность людей на Земле.

Данное заявление сделал глава компании Moven Бретт Кинг в рамках своей лекции на форуме Finopolis 2017. Эксперт убежден, что к 2035 году по улицам городов во всех уголках планету будут двигаться беспилотные автомобили, а также многие другие виды деятельности будут выполнять именно роботы, передает РИА Новости.

Кинг не исключил, что через 20 лет будут изобретены особые интеллектуальные очки, которые дадут людям возможность передавать друг другу информацию при помощи знаков и даже устанавливать честность политиков во время их публичных выступлений.