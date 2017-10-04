Российские военные рассказали о попытках выйти на контакт с инопланетянами

Военные рассказали о попытках контакта с инопланетными организмами. По словам специалистов, в Крыму имеется единственная в своем роде спутниковая антенна, которая может связываться с внеземными цивилизациями.

В канун 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли Евпаторийский центр космической связи организовал занимательную экскурсию для всех желающих прикоснуться к истории. Отметим, что именно отсюда осуществлялся контроль над легендарным полетом, который состоялся 4 октября 1957 года.

Примечателен центр еще и уникальным радиотелескопом П-2500 (РТ-70), предназначенным, помимо прочего, для налаживания контактов с инопланетянами, рассказал телеканал "Звезда". В обычное время на нее отправляли важнейшие для науки данные с межпланетарных станций, а вот несколько раз отсюда пробовали установить контакт с внеземными цивилизациями. Площадь антенны составляет примерно 2500 квадратных метров, а диаметр зеркала - 70 метров. По словам специалистов, она способна улавливать сигналы с рекордно больших расстояний. Платформа, на которой закреплена эта огромная чаша, вырублена в скале и закреплена особым образом: конструкция способна выдержать даже ураган.

Как рассказал полковник Космических войск в отставке Сергей Кутнев, в район Касиопеи Альфа при помощи П-2500 (РТ-70) был направлен сигнал, ответа на который так и не последовало.

Так что попытки связаться с внеземной цивилизацией осуществлялись, пытаются в настоящее время, попытки будут предприниматься и в будущем.

В рамках мероприятия, приуроченного к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли телеканал RT провел показ первого в истории панорамного видео, которое было снято в открытом космосе.