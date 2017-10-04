Психологи доказали, что матери больше любят дочерей, чем сыновей

Американские психологи провели исследование и выяснили, что отцы и матери по-разному относятся к дочерям и сыновьям.

Неосознанно родители уделяют больше времени детям одного с собой пола, причем данная особенность является характерной для жителей всех уголков планеты. Как уточняет издание Journal of Consumer Psychology, вероятно, женщины больше видят себя в своих дочках, а мужчины – в сыновьях.

В рамках одного из экспериментов психологи выдавали добровольцам небольшую сумму денег и просили распределить их по семье. Отцы в подавляющем большинстве случаев отдавали их мальчикам, а мамы – девочкам. Впоследствии родители уверяли ученых, что на самом деле любят детей абсолютно одинаково.