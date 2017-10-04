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Психологи доказали, что матери больше любят дочерей, чем сыновей

4 октября 2017, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Психологи доказали, что матери больше любят дочерей, чем сыновей
фото: pixabay.com

Американские психологи провели исследование и выяснили, что отцы и матери по-разному относятся к дочерям и сыновьям.

Неосознанно родители уделяют больше времени детям одного с собой пола, причем данная особенность является характерной для жителей всех уголков планеты. Как уточняет издание Journal of Consumer Psychology, вероятно, женщины больше видят себя в своих дочках, а мужчины – в сыновьях.

В рамках одного из экспериментов психологи выдавали добровольцам небольшую сумму денег и просили распределить их по семье. Отцы в подавляющем большинстве случаев отдавали их мальчикам, а мамы – девочкам. Впоследствии родители уверяли ученых, что на самом деле любят детей абсолютно одинаково.

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Психологи доказали, что матери больше любят дочерей, чем сыновей

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Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии

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Житель Белоруссии лишил Парк Горького в Москве двенадцати фазанов

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Калининградский зоопарк предлагает всем желающим экскременты слонов и бизонов

Калининградский зоопарк предлагает на безвозмездной основе всем желающим ценное органическое удобрение - отход от уборки вольеров травоядных животных (слона, бизонов и т.п.), - сообщает "НИА-Калининград".

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