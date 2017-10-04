Ученые рассказали о пользе черного чая для снижения веса

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что черный чай может помочь снизить вес.

Оказалось, что этот напиток способен действовать на микрофлору кишечника и улучшать здоровье людей. В материале, опубликованном в издании European Journal of Nutrition, уточняется, что активные вещества черного чая приводят к росту целого ряда полезных бактерий и подавляют возникновение микробов. Это помогает существенно улучшить метаболизм, вследствие чего лишний вес успешно снижается.

Специалисты, однако, не рекомендуют пить чай слишком часто и в больших количествах, а также не употреблять его вместе со сладостями.