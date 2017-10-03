В Эрмитаже сообщили результаты исследования египетской мумии на томографе

В Государственном Эрмитаже рассказали об уникальном исследовании древнеегипетской мумии, которое провели в клинической больнице №122 21 августа на спиральном компьютерном томографе.

Сотрудники Эрмитажа были уверены – они доставили в стационар египтянку Бабат, певицу древнего храма. Однако после тщательного обследования стало понятно, что перед исследователями – мужчина. Рост его при жизни был в пределах 165 - 170 сантиметров. Его возраст – 35-40 лет. У этого человека было 30 зубов,все они здоровы. Мужчина страдал остеохондрозом.

Помимо этого, исследование показало, как проходил процесс мумификации тела. Так, врачи подтвердили, что часть внутренних органов была изъята из тела из отверстия в области живота. При этом головной мозг не был удален. На глазах мумии исследователи нашли накладки миндалевидной формы, других амулетов внутри тела обнаружено не было.

"Это мумия человека по имени Па-Кеш, который был жрецом и начальником привратников фараона", — рассказал заведующий сектором Древнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков, передает РИА Новости.