Стало известно, кому достанется Нобелевская премия по физике
3 октября 2017, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 2 октября, стало известно, кому достанется Нобелевская премия по физике за 2017 год.
Лауреатами, согласно последним данным, станут американские ученые Барри Бэриш, Райнер Вейсс и Кип Торн, которые внесли большой вклад в создание лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). Как отмечает сегодня "Росбалт", благодаря этому стало возможным обнаружение гравитационных волн.
В текущем году сумма вознаграждения на всех лауреатов Нобелевской премии по физике составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов). Половина достанется Бэришу, а Вейсс и Торн получат по четверти суммы.