Во вторник, 2 октября, стало известно, кому достанется Нобелевская премия по физике за 2017 год.

Лауреатами, согласно последним данным, станут американские ученые Барри Бэриш, Райнер Вейсс и Кип Торн, которые внесли большой вклад в создание лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). Как отмечает сегодня "Росбалт", благодаря этому стало возможным обнаружение гравитационных волн.

В текущем году сумма вознаграждения на всех лауреатов Нобелевской премии по физике составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов). Половина достанется Бэришу, а Вейсс и Торн получат по четверти суммы.