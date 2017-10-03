На Солнце заметили фигуру в форме сердца размером около миллиона километров
3 октября 2017, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 2 октября, на поверхности Солнца была зафиксирована огромная фигура в форме сердца.
Размер объекта, согласно последней информации специалистов, достигает около миллиона километров. Как сообщается на официальном сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА, контур данной фигуры сформировали холодные магнитные петли, а в ее центре находилась горячая область.
Интересно, что центр "сердца" пришелся практически на ту область, из которой на Землю несколько дней назад обрушился поток солнечного ветра, вызвавший магнитную бурю.