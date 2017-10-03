На Солнце заметили фигуру в форме сердца размером около миллиона километров

Во вторник, 2 октября, на поверхности Солнца была зафиксирована огромная фигура в форме сердца.

Размер объекта, согласно последней информации специалистов, достигает около миллиона километров. Как сообщается на официальном сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИА, контур данной фигуры сформировали холодные магнитные петли, а в ее центре находилась горячая область.

Интересно, что центр "сердца" пришелся практически на ту область, из которой на Землю несколько дней назад обрушился поток солнечного ветра, вызвавший магнитную бурю.