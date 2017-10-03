Сибирские ученые нашли самую северную стоянку человека эпохи палеолита в ХМАО

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН совместно с коллегами из ханты-мансийского музея «Природы и Человека» в Ханты-Мансийском автономном округе обнаружили самую северную стоянку древнего человека эпохи палеолита.



В процессе раскопок археологи нашли изделия из кварцита, которые в древности заменяли людям ножи, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.



До недавнего времени самой северной стоянкой людей эпохи палеолита считалось Луговское — крупнейшее местонахождение останков мамонтовой фауны в Северной Азии, расположенной в 25 километрах западнее Ханты-Мансийска.



"На этот раз следы присутствия древнего человека были обнаружены почти на 300 километров севернее. Когда-то рядом было старинное угорское поселение – Комудваны, но теперь от него осталось лишь название", — цитирует слова заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Сергея Лещинского пресс-служба вуза.



Во время работы в устье Маньи археологи выявили два костеносных слоя с остатками мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов и лошадей. Но главной находкой стали артефакты из кварцита, обнаруженные в шурфах, расположенных на ближайшей террасе. Ученые считают. что кварцитовые отщепы могли использоваться древними людьми для разделки туш, а также для обработки костей и бивней.



"Артефакты сами по себе довольно обычные. Необычно то, в каком месте они найдены! Теперь это самое северное палеолитическое местонахождение в Западной Сибири, где присутствуют реальные следы пребывания человека. Его возраст не менее 10 тысяч лет. Откуда сюда пришли древние люди, можно лишь предполагать. К примеру, они могли мигрировать с предгорий Урала. Передвигались, скорее всего, вдоль рек, потому что это значительно упрощало задачу", — заключил Сергей Лещинский.

по сообщению портала "НДН.Инфо"