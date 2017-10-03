Российские ученые решили отправить на Марс диктофон.

Заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Даниил Родионов подчеркнул, что устройство будет записывать звуки Красной планеты. Уточняется, что диктофон отправится на Марс в составе метеокомплекса посадочной платформы миссии ExoMars-2020.

Как уточняет РИА "Новости", впоследствии специалисты намерены обнародовать записи звуков и съемки с поверхности планеты.