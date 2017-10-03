Накануне между Землей и Луной пролетел астероид размером с автобус. Об этом сообщили в NASA.

В материале, опубликованном на сайте Центра NASA по изучению небесных тел, говорится о том, что небесное тело, которому дали наименование 2017 SX17, промчалось на сравнительно небольшом расстоянии от Земли. Угрозы столкновения двух объектов не было.

В настоящее время сотрудники американского космического агентства следят за приближением к Земле другого астероида - 2012 ТС4. Как ранее отмечали «Аргументы недели», диаметр и масса 2012 ТС4 превосходят параметры Челябинского метеорита. Согласно расчетам ученых, астероид пролетит мимо планеты 12 октября.