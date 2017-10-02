Глава Роскосмоса поделился информацией о создании окололунной станции

Руководитель Роскосмоса поделился с журналистами новыми данными, касающимися создания международной окололунной станции.

Как сообщил Игорь Комаров, технический облик будущей станции специалисты определят в течение ближайшего года. Также в этот срок должен быть сформирован список стран-участниц проекта. Комаров добавил, что в процессе создания станции планируется задействовать несколько систем выведения и доставки, пишет ТАСС.

Напомним, о строительстве международной окололунной станции ранее договорились Соединенные Штаты и Россия. Не исключено, что к проекту подключатся партнеры РФ по группе БРИКС.