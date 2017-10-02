Нобелевская премия по медицине присуждена за циркадные ритмы

Нобелевская премия по медицине и физиологии за 2017 год присуждена за исследования молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы. Премии удостоились ученые из США Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии объявлены сегодня в Стокгольме.

Циркадные ритмы (биологоческие часы) представляют собой циклы различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии объявлены сегодня в Стокгольме. Размер премии в этом году составит около одного миллиона долларов (на всех лауреатов премии по медицине и физиологии).

Вручение премии состоится в Стокгольме 10 декабря 2017 года. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав.