Британские ученые научились управлять телевизором при помощи кота

Специалисты в области компьютерных технологий из Великобритании создали технологию, которая в скором будущем может прийти на смену телевизионному пульту.

О разработке исследователей сообщил сайт Ланкастерского университета. В материале говорится, что система под названием Matchpoint сделает использование традиционных пультов ненужным. Matchpoint позволяет зрителю взаимодействовать с телевизором при помощи жестов. В качестве удаленного контроллера также может выступить любой домашний предмет или, например, кот.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что британские ученые доказали опасность заменителей молока для здоровья человека. Данный вывод исследователи сделали после того, как проанализировал состав 47 альтернативных молочных напитков.