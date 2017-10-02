Спутники NASA сфотографировали айсберг размером с Московскую область

В NASA заявили о том, что спутникам, имеющимся в распоряжении агентства, удалось впервые получить детальные снимки гигантского айсберга, возникшего летом текущего года в Антарктике.

Айсберг, о котором идет речь, образовался в результате раскола ледника Ларсена. По своей площади объект сопоставим с размерами Московской области или Эстонии, отмечает РИА Новости.

Исследователи присвоили огромной груде льда имя А-68. В NASA отметили, что сделать фотографии айсберга сразу после его возникновения помешала полярная ночь, царившая на территории всей Антарктики.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что российский ученый Артур Чилингаров назвал образование А-68 планетарным событием.