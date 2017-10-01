NASA: Из черной дыры внезапно появился неизвестный объект

Ученые из NASA благодаря мощным спутникам смогли зафиксировать аномальное поведение черной дыры. По словам астрофизиков, из черной дыры появился неизвестный объект, который может оказаться новой планетой.

Два космических телескопа космического агентства Nuclear Spectroscopic Telescope Array, наблюдали за черной дырой, когда из нее вдруг вылетел огромный объект, сообщает VistaNews. Главный исследователь NuStar Фиона Харрисон отметила, что этот феномен меняет все представление о черных дырах, ведь, как известно, из-за мощной гравитации всё, что черная дыра засасывает в себя, уже не может покинуть её территории. Появление неизвестного объекта из черной дыры поможет понять, какое влияние оказывают сверхмассивные черные дыры на яркие объекты в некоторых галактиках.

Ранее специалисты США и Японии в ходе изучения космического пространства сформулировали гипотезу, которая гласит: черные дыры вполне могут быть источниками формирования тяжелых металлических элементов.