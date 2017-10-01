Сверхмощный сигнал из далекой галактики приняли немецкие астрономы

Немецкие астрономы заявили о том, что им удалось принять сверхмощный сигнал, добравшийся до Земли из созвездия Большая Медведица.

Радиоимпульс пришел из далекой галактики, расположенной на расстоянии в 400 млн световых лет от Земли. Как пишет ToDay News Ufa, происхождение сигнала в настоящее время остается неясным. Любители уфологии высказали гипотезу, что его послали инопланетяне, однако фактов, подтверждающих данное предположение, пока нет.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о том, что специалисты приняли сигнал, исходивший от космического облака спирта. Импульс зарегистрировали ученые из Австралии и Китая.