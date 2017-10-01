На Землю опустится тень крупнейшего спутника Нептуна

На Землю опустится тень Тритона, который является самым крупным спутником Нептуна.

Данное событие состоится 5 октября. Ученые смогут наблюдать за тенью космического объекта на земной поверхности в течение двух минут.

Землю и Тритон отделяет друг от друга расстояние в несколько миллиардов километров. Тень небесного тела исследователи увидят благодаря тому, что оно временно заслонит собой яркую звезду, сообщает сайт NASA.

Ранее «Аргументы недели» писали, что на Нептуне был обнаружен ураган, размеры которого сравнимы с параметрами Земли. Данное открытие сделали астрономы, работающие в Соединенных Штатах.