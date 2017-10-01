Ученые сообщили о приближении к Земле крупного астероида

К Земле приближается астероид крупных размеров. Об этом заявили ученые.

Согласно расчетам специалистов, которые приводятся на сайте space.com, небесное тело под названием 2012 ТС4 пролетит мимо планеты 12 октября. Диаметр и масса астероида превосходят параметры Челябинского метеорита.

Если космический объект упадет на Землю, человечеству грозит катастрофа. Однако вероятность того, что астероид столкнется с планетой, по мнению ученых, крайне низка.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что астероид 2015 UM67 может уничтожить Марс. Такой сценарий не исключили российские исследователи, открывшие 2015 UM67.