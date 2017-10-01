Ученые рассказали о причинах потери Землей своей массы

Ученые из Великобритании рассказали, почему Земля ежегодно теряет свою массу.

Согласно данным сотрудников Кембриджского университета, каждый год масса планеты становится меньше на 50 тысяч тонн. По мнению специалистов, это происходит из-за выдувания в открытый космос водорода и гелия из атмосферы. Еще одна причина – потеря энергии ядром Земли, отмечает издание ToDay News Ufa.

Ранее «Аргументы недели» писали об исследовании американских и европейских ученых, которые предположили, что рядом с Землей может находиться портал в параллельный мир. Данной гипотезы придерживался автор теории относительности Альберт Эйнштейн.