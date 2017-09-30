Исследователь считает, что инопланетян уничтожили биороботы

Специалист из Нацгвардии Калифорнии Джон Сотос представил результаты многолетних исследований в области существования внеземной жизни. Ученый уверен, что разумных инопланетян не существует, иначе бы они дали о себе знать.



Сотос создал некую модель, которая объясняет парадокс Ферми. Помимо этого, на основании теоремы Дрейка исследователь вывел новую формулу «великого фильтра», согласно которой разумная цивилизация самоуничтожается из-за развития биотехнологий, сообщает vistanews.ru. Иными словами говоря, изобретенный искусственный интеллект уничтожает своих создателей.



Руководствуясь своей теорией, исследователь утверждает, что людям угрожают не инопланетяне, а стремительное развитие биотехнологий. А на летающих тарелках находятся не зеленые человечки, биороботы, избавившиеся от своих создателей. И им в сущности все равно, какую планету захватывать, поскольку чувства людей их абсолютно не трогают - они же роботы.