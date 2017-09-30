НАСА зафиксировало на Марсе самое мощное сияние за всю историю

Такого сияния на Красной планете не было за всю историю наблюдения за этой планетой. Специалисты американского космического агентства (NASA) получили фото сияния, которое в 25 раз мощнее бывших.

Сияние на Марсе стало в 25 раз мощнее тех, что фиксировались ранее, сообщает портал newinform.com и публикует редкий снимок.

По словам ученых, сияние на Марсе спровоцировала сильнейшая солнечная буря, что произошла 11 сентября. Когда подобные бури действуют на атмосферные слои Красной планеты, возникают сияния, которые покрывают весь Марс ультрафиолетовым светом.

Дело в том, что такого мощного магнитного поля, как на Земле, на Марсе нет, поэтому полярное сияние не фокусируется на отдельных областях, а покрывает всю планету.