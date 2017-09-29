//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Наука 13+

Физики впервые провели межконтинентальную "телепортацию"

29 сентября 2017, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Физики впервые провели межконтинентальную "телепортацию"

Физики из Китая и Австрии провели при помощи первого квантового спутника связи "Мо-Цзы" первую межконтинентальную "телепортацию" частиц и сеанс конференц-связи, защищенной на квантовом уровне.
Метод телепортации подразумевает перенос пар фотонов, связанных так называемым "квантовым переплетением". Особенность данных частиц в том, что даже при удалении друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера.
Такие системы полностью исключают возможность незаметной прослушки из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света.

При помощи спутника физикам из Китайского университета науки и технологий и Академии наук Австрии удалось провести телепортацию фотонов между Пекином и Веной, пропустив их через спутник. Ученые рассказали, что за год, прошедший с момент запуска, им удалось стать на три шага ближе к созданию сверхскоростного "квантового интернета", сообщает РИА Новости.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» подготовили доклад под названием «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», в котором представлен анализ деятельности руководителей регионов с января по август 2017 года.

//Общество

Глава Минтранса получил в день рождения дисциплинарное взыскание от президента

Глава Минтранса получил в день рождения дисциплинарное взыскание от президента

Президент Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Максиму Соколову из-за сложившейся ситуации с «ВИМ-Авиа».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Культура

Поклонская ответила Говорухину, которому "Матильда" понравилась

Поклонская ответила Говорухину, которому "Матильда" понравилась

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила известному кинорежиссеру, председателю комитета Госдумы по культуре, Станиславу Говорухину, который посмотрел фильм "Матильда" и картина ему понравилась.

//Общество

Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дать тепло во все жилые дома в ближайшие дни. 28 сентября Собянин распорядился начать отопительный сезон. В первую очередь отопление подают в детсады, школы и больницы.

//Новости ADWILE

//Расследования

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщили о задержании в Крыму двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины - мужчины-военнослужащего и женщины.

//Общество

Москвичей предупредили об угрозе пожаров на фоне сообщений о первом снеге

Москвичей предупредили об угрозе пожаров на фоне сообщений о первом снеге

«Желтый» уровень опасности объявлен в московском регионе на субботу, 30 сентября, из-за высокой вероятности возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

//Общество

Спиридонов нашел альтернативу операции по пересадке головы

Спиридонов нашел альтернативу операции по пересадке головы

Владимирский программист Валерий Спиридонов решил отказаться от рискованной операции по пересадке своей головы к здоровому телу донора и стать первым экспериментальным пациентом итальянского нейрохирурга Серджио Каннаверо.

//Шоу-бизнес

Николай Басков и Виктория Лопырева перенесут свадьбу, но позже сыграют две

Николай Басков и Виктория Лопырева перенесут свадьбу, но позже сыграют две

Популярный певец Николай Басков и телеведущая, признанная красавица Виктория Лопырева публично рассказали о грядущей свадьбе в шоу "Прямой эфир" у Андрея Малахова. Им пришлось изменить дату свадьбы.

//Новости партнеров

//Общество

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в совет директоров "Роснефти"

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в совет директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и министр энергетики РФ Александр Новак вошли в совет директоров компании "Роснефть". Новый состав совета директоров увеличился с 9 до 11 человек.

//Политика

США собрались сбить ядерную ракету КНДР над Россией

США собрались сбить ядерную ракету КНДР над Россией

В США начали активно прорабатываться различные сценарии на случай, если Северная Корея решится применить ядерное оружие. Одно из таких предложений разработала Лори Робинсон.

//Политика

Песков коротко высказался о возможных новых отставках губернаторов

Песков коротко высказался о возможных новых отставках губернаторов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков коротко прокомментировал возможности новых отставок губернаторов. По его словам, Владимир Путин продолжает заниматься региональной проблематикой.

//Шоу-бизнес

Сергей Лазарев в своем новом клипе впервые снял сына

Сергей Лазарев в своем новом клипе впервые снял сына

Популярный российский певец Сергей ЛАзарев выпустил новый клип под названием «Так красиво». Одну из ролей в нем сыграл его трехлетний сын Никита. Видеозапись появилась на официальном канале Youtube Сергея Лазарева.

//Наука

Физики впервые провели межконтинентальную "телепортацию"

Физики впервые провели межконтинентальную "телепортацию"

Физики из Китая и Австрии провели при помощи первого квантового спутника связи "Мо-Цзы" первую межконтинентальную "телепортацию" частиц и сеанс конференц-связи, защищенной на квантовом уровне.

//Общество

Синоптики о погоде в Москве: в столицу в выходные придет циклоническая депрессия

Синоптики о погоде в Москве: в столицу в выходные придет циклоническая депрессия

Синоптики центра погоды "Фобос" сообщили, что на выходные в Москву придет циклоническая депрессия. Местами циклоническая депрессия провоцирует осадки, из-за нее ограничен "дневной прогрев".

//Происшествия

Известная 25-летняя блогер погибла в поместье своего состоятельного друга

Известная 25-летняя блогер погибла в поместье своего состоятельного друга

Известная 25-летняя блогер из Китая Ли Йолин погибла в поместье своего состоятельного друга. Прославившаяся в сети Instagram под ником Jovi девушка утонула, плавая в бассейне на территории поместья бизнесмена.

//Шоу-бизнес

Волочкова рискнула показаться поклонникам ненакрашенной (ФОТО)

Волочкова рискнула показаться поклонникам ненакрашенной (ФОТО)

Всегда с ярким макияжем и зализанными назад волосами, Волочкову трудно представить себе в другом образе. Между тем, она способна на эксперименты со своей внешностью. Не так давно Анастасия сменила прическу, а теперь рискнула показать себя без грамма косметики.

//Культура

Песков: в Кремле пока не планируют организовывать спецпоказ картины "Матильда"

Песков: в Кремле пока не планируют организовывать спецпоказ картины "Матильда"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для сотрудников администрации президента пока не планируют организовывать показ картины Алексея Учителя "Матильда". "Пока нет".

//Расследования

Коллектор, рассылавший угрозы семьям в Петербурге, задержан в Ульяновске

Коллектор, рассылавший угрозы семьям в Петербурге, задержан в Ульяновске

Коллектор - оператор контакт-центра ООО МФО «Бутик финансовых отношений», который рассылал угрозы семьям в Петербурге, в том числе их детей с венками и крестами, задержан в Ульяновске.

//Общество

Два Ту-214 Путина вылетят за застрявшими из-за "ВИМ-Авиа" туристами в Турцию

Два Ту-214 Путина вылетят за застрявшими из-за "ВИМ-Авиа" туристами в Турцию

Два самолета Ту-214, которые принадлежат специальному летному отряду "Россия" управления делами президента России, вылетят в Турцию за застрявшими из-за авиакомпании "ВИМ-Авиа" российскими туристами.

//Общество

Четыре миллиарда рублей дадут воду востоку Крыма

Четыре миллиарда рублей дадут воду востоку Крыма

На обеспечение питьевой водой жителей Керчи и Феодосии в рамках Федерально-целевой программы выделено 4 миллиарда рублей.

//Культура

Похищенное "Море" Айвазовского "всплыло" на торгах в Швейцарии

Похищенное "Море" Айвазовского "всплыло" на торгах в Швейцарии

Картина Ивана Айвазовского, известная под оригинальным названием «Море», всплыла на аукционе в Швейцарии под названием «Вид на Ревель». За лот просили более миллиона долларов.

//Общество

Памятник офтальмологу Федорову открыли в Москве

Памятник офтальмологу Федорову открыли в Москве

В Москве на территории Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" открыли памятник офтальмологу Святославу Федорову. На церемонии открытия присутствовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

//Общество

Пневматическое оружие хотят приравнять к огнестрельному

Пневматическое оружие хотят приравнять к огнестрельному

После участившихся случаев применения пневматического оружия в Росгвардии задумались, как контролировать оборот пневматики, имеющегося на руках у населения. С этой целью предлагается ввести порядок, близкий к огнестрельному оружию.

//Общество

В Москве установлены экспериментальные дорожные знаки

В Москве установлены экспериментальные дорожные знаки

В Москве на узких улицах, в том числе на улице Тимура Фрунзе, в Малом Боженинском и в 4-м Лесном переулках, установлены 30 стоек с дорожными знаками, которые напоминают форму флажка.

//Общество

Аптечные киоски перестали продавать лекарства по рецептам

Аптечные киоски перестали продавать лекарства по рецептам

С 22 сентября аптечные киоски не могут продавать лекарства по рецепту. Приказ Минздрава от 8 сентября.

//Происшествия

Задержанный в Крыму за шпионаж военный дал признательные показания

Задержанный в Крыму за шпионаж военный дал признательные показания

Задержанный в Крыму военнослужащий, гражданин РФ Дмитрий Долгополов признался, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

//Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24" высказалась о состоянии российской системы. По словам главы ЦБ, банковская система в России сейчас в стабильном состоянии.

//Общество

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

Кемеровская область гремит большими уголовными делами против областных руководителей Следственного комитета и заместителей губернатора Амана Тулеева. Рыба, как говорится, гниет с головы.

//Криминал

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Правоохранители задержали 54‐летнего жителя поселка Шамары Свердловской област. Он зарезал четырех знакомых мужчин, с которыми находился в ссоре. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, полицейским пришлось применить табельное оружие.

//Шоу-бизнес

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара - обладательница идеальной фигуры. Артистка разметила фото, демонстрирующее ее точеную фигурку, абсолютно плоский живот в соцсети, и ей сразу задали вопрос: точно ли она мама двоих детей.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

После смерти прославленной певицы Людмилы Рюминой, которая всю жизнь была одинокой, наследницей ее состояния считалась племянница Лариса. Однако после смерти певицы, скончавшейся в начале сентября от онкологии, Иосиф Кобзон приоткрыл завесу тайны ее личной жизни.

//Шоу-бизнес

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь. Теледива сейчас путешествует в Китае. И эта страна Ксении так понравилась, что она хочет уговорить мужа уехать из Москвы.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» подготовили доклад под названием «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», в котором представлен анализ деятельности руководителей регионов с января по август 2017 года.

//Общество

Глава Минтранса получил в день рождения дисциплинарное взыскание от президента

Глава Минтранса получил в день рождения дисциплинарное взыскание от президента

Президент Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Максиму Соколову из-за сложившейся ситуации с «ВИМ-Авиа».

//Культура

Поклонская ответила Говорухину, которому "Матильда" понравилась

Поклонская ответила Говорухину, которому "Матильда" понравилась

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила известному кинорежиссеру, председателю комитета Госдумы по культуре, Станиславу Говорухину, который посмотрел фильм "Матильда" и картина ему понравилась.

//Общество

Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дать тепло во все жилые дома в ближайшие дни. 28 сентября Собянин распорядился начать отопительный сезон. В первую очередь отопление подают в детсады, школы и больницы.

//Расследования

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщили о задержании в Крыму двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины - мужчины-военнослужащего и женщины.

//Общество

Москвичей предупредили об угрозе пожаров на фоне сообщений о первом снеге

Москвичей предупредили об угрозе пожаров на фоне сообщений о первом снеге

«Желтый» уровень опасности объявлен в московском регионе на субботу, 30 сентября, из-за высокой вероятности возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

//Общество

Спиридонов нашел альтернативу операции по пересадке головы

Спиридонов нашел альтернативу операции по пересадке головы

Владимирский программист Валерий Спиридонов решил отказаться от рискованной операции по пересадке своей головы к здоровому телу донора и стать первым экспериментальным пациентом итальянского нейрохирурга Серджио Каннаверо.

//Шоу-бизнес

Николай Басков и Виктория Лопырева перенесут свадьбу, но позже сыграют две

Николай Басков и Виктория Лопырева перенесут свадьбу, но позже сыграют две

Популярный певец Николай Басков и телеведущая, признанная красавица Виктория Лопырева публично рассказали о грядущей свадьбе в шоу "Прямой эфир" у Андрея Малахова. Им пришлось изменить дату свадьбы.

//Общество

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в совет директоров "Роснефти"

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в совет директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и министр энергетики РФ Александр Новак вошли в совет директоров компании "Роснефть". Новый состав совета директоров увеличился с 9 до 11 человек.

//Политика

США собрались сбить ядерную ракету КНДР над Россией

США собрались сбить ядерную ракету КНДР над Россией

В США начали активно прорабатываться различные сценарии на случай, если Северная Корея решится применить ядерное оружие. Одно из таких предложений разработала Лори Робинсон.

//Политика

Песков коротко высказался о возможных новых отставках губернаторов

Песков коротко высказался о возможных новых отставках губернаторов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков коротко прокомментировал возможности новых отставок губернаторов. По его словам, Владимир Путин продолжает заниматься региональной проблематикой.

//Шоу-бизнес

Сергей Лазарев в своем новом клипе впервые снял сына

Сергей Лазарев в своем новом клипе впервые снял сына

Популярный российский певец Сергей ЛАзарев выпустил новый клип под названием «Так красиво». Одну из ролей в нем сыграл его трехлетний сын Никита. Видеозапись появилась на официальном канале Youtube Сергея Лазарева.

//Наука

Физики впервые провели межконтинентальную "телепортацию"

Физики впервые провели межконтинентальную "телепортацию"

Физики из Китая и Австрии провели при помощи первого квантового спутника связи "Мо-Цзы" первую межконтинентальную "телепортацию" частиц и сеанс конференц-связи, защищенной на квантовом уровне.

//Общество

Синоптики о погоде в Москве: в столицу в выходные придет циклоническая депрессия

Синоптики о погоде в Москве: в столицу в выходные придет циклоническая депрессия

Синоптики центра погоды "Фобос" сообщили, что на выходные в Москву придет циклоническая депрессия. Местами циклоническая депрессия провоцирует осадки, из-за нее ограничен "дневной прогрев".

//Происшествия

Известная 25-летняя блогер погибла в поместье своего состоятельного друга

Известная 25-летняя блогер погибла в поместье своего состоятельного друга

Известная 25-летняя блогер из Китая Ли Йолин погибла в поместье своего состоятельного друга. Прославившаяся в сети Instagram под ником Jovi девушка утонула, плавая в бассейне на территории поместья бизнесмена.

//Шоу-бизнес

Волочкова рискнула показаться поклонникам ненакрашенной (ФОТО)

Волочкова рискнула показаться поклонникам ненакрашенной (ФОТО)

Всегда с ярким макияжем и зализанными назад волосами, Волочкову трудно представить себе в другом образе. Между тем, она способна на эксперименты со своей внешностью. Не так давно Анастасия сменила прическу, а теперь рискнула показать себя без грамма косметики.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Культура

Песков: в Кремле пока не планируют организовывать спецпоказ картины "Матильда"

Песков: в Кремле пока не планируют организовывать спецпоказ картины "Матильда"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для сотрудников администрации президента пока не планируют организовывать показ картины Алексея Учителя "Матильда". "Пока нет".

//Расследования

Коллектор, рассылавший угрозы семьям в Петербурге, задержан в Ульяновске

Коллектор, рассылавший угрозы семьям в Петербурге, задержан в Ульяновске

Коллектор - оператор контакт-центра ООО МФО «Бутик финансовых отношений», который рассылал угрозы семьям в Петербурге, в том числе их детей с венками и крестами, задержан в Ульяновске.

//Общество

Два Ту-214 Путина вылетят за застрявшими из-за "ВИМ-Авиа" туристами в Турцию

Два Ту-214 Путина вылетят за застрявшими из-за "ВИМ-Авиа" туристами в Турцию

Два самолета Ту-214, которые принадлежат специальному летному отряду "Россия" управления делами президента России, вылетят в Турцию за застрявшими из-за авиакомпании "ВИМ-Авиа" российскими туристами.

//Общество

Четыре миллиарда рублей дадут воду востоку Крыма

Четыре миллиарда рублей дадут воду востоку Крыма

На обеспечение питьевой водой жителей Керчи и Феодосии в рамках Федерально-целевой программы выделено 4 миллиарда рублей.

//Культура

Похищенное "Море" Айвазовского "всплыло" на торгах в Швейцарии

Похищенное "Море" Айвазовского "всплыло" на торгах в Швейцарии

Картина Ивана Айвазовского, известная под оригинальным названием «Море», всплыла на аукционе в Швейцарии под названием «Вид на Ревель». За лот просили более миллиона долларов.

//Общество

Памятник офтальмологу Федорову открыли в Москве

Памятник офтальмологу Федорову открыли в Москве

В Москве на территории Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза" открыли памятник офтальмологу Святославу Федорову. На церемонии открытия присутствовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

//Общество

Пневматическое оружие хотят приравнять к огнестрельному

Пневматическое оружие хотят приравнять к огнестрельному

После участившихся случаев применения пневматического оружия в Росгвардии задумались, как контролировать оборот пневматики, имеющегося на руках у населения. С этой целью предлагается ввести порядок, близкий к огнестрельному оружию.

//Общество

В Москве установлены экспериментальные дорожные знаки

В Москве установлены экспериментальные дорожные знаки

В Москве на узких улицах, в том числе на улице Тимура Фрунзе, в Малом Боженинском и в 4-м Лесном переулках, установлены 30 стоек с дорожными знаками, которые напоминают форму флажка.

//Общество

Аптечные киоски перестали продавать лекарства по рецептам

Аптечные киоски перестали продавать лекарства по рецептам

С 22 сентября аптечные киоски не могут продавать лекарства по рецепту. Приказ Минздрава от 8 сентября.

//Происшествия

Задержанный в Крыму за шпионаж военный дал признательные показания

Задержанный в Крыму за шпионаж военный дал признательные показания

Задержанный в Крыму военнослужащий, гражданин РФ Дмитрий Долгополов признался, что работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

//Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24" высказалась о состоянии российской системы. По словам главы ЦБ, банковская система в России сейчас в стабильном состоянии.

//Общество

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

Кемеровская область гремит большими уголовными делами против областных руководителей Следственного комитета и заместителей губернатора Амана Тулеева. Рыба, как говорится, гниет с головы.

//Криминал

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Правоохранители задержали 54‐летнего жителя поселка Шамары Свердловской област. Он зарезал четырех знакомых мужчин, с которыми находился в ссоре. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, полицейским пришлось применить табельное оружие.

//Шоу-бизнес

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара - обладательница идеальной фигуры. Артистка разметила фото, демонстрирующее ее точеную фигурку, абсолютно плоский живот в соцсети, и ей сразу задали вопрос: точно ли она мама двоих детей.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

После смерти прославленной певицы Людмилы Рюминой, которая всю жизнь была одинокой, наследницей ее состояния считалась племянница Лариса. Однако после смерти певицы, скончавшейся в начале сентября от онкологии, Иосиф Кобзон приоткрыл завесу тайны ее личной жизни.

//Шоу-бизнес

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь. Теледива сейчас путешествует в Китае. И эта страна Ксении так понравилась, что она хочет уговорить мужа уехать из Москвы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры