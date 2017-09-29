Физики из Китая и Австрии провели при помощи первого квантового спутника связи "Мо-Цзы" первую межконтинентальную "телепортацию" частиц и сеанс конференц-связи, защищенной на квантовом уровне.

Метод телепортации подразумевает перенос пар фотонов, связанных так называемым "квантовым переплетением". Особенность данных частиц в том, что даже при удалении друг от друга они сохраняют информацию о состоянии своего партнера.

Такие системы полностью исключают возможность незаметной прослушки из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света.

При помощи спутника физикам из Китайского университета науки и технологий и Академии наук Австрии удалось провести телепортацию фотонов между Пекином и Веной, пропустив их через спутник. Ученые рассказали, что за год, прошедший с момент запуска, им удалось стать на три шага ближе к созданию сверхскоростного "квантового интернета", сообщает РИА Новости.