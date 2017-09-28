Специалисты рассказали о продолжительности мощной магнитной бури

В среду наша планета вошла в поток быстрого солнечного ветра, вследствие чего на Земле произошла мощная магнитная буря, которой специалисты присвоили три балла из пяти существующих.

В этом потоке Земля будет находиться около суток — до середины следующего дня, 29 сентября, сообщается на сайте Физического института имени Лебедева РАН. По расчетам ученых, скорость окружающей плазмы, которая вытекает из атмосферы Солнца во всех направлениях, увеличилась с 300–350 километров в секунду (средняя скорость потока) до 500 километров в секунду. При этом скорость солнечного ветра достигает 700 километров в секунду.