Академик Александр Сергеев, директор нижегородского Института прикладной физики РАН, подавляющим большинством голосов был избран новым руководителем научного ареопага страны – Российской академии наук. Теперь его кандидатуру должен утвердить президент Владимир Путин и затем сквозь зубы поздравить правительство, которое на этих выборах отчаянно лоббировало совсем других кандидатов.



Как говорят правительственные источники, за первым туром в режиме реального времени следил правительственный «смотрящий» за наукой Аркадий Дворкович, который сразу доложил о конфузе советнику президента по науке Андрею Фурсенко и своему шефу Дмитрию Медведеву. В белодомовских кабинетах началась паника: решали, под каким предлогом сорвать второй тур и законсервировать ситуацию «до после» мартовских выборов президента страны. Однако в «другой башне Кремля» – администрации президента – также внимательно следили за ситуацией. И после доклада Самому последовал приказ «Не вмешиваться!». В результате за Александра Сергеева отдали свой голос 1045 академиков РАН. За Роберта Нигматулина – 412. Всего было признано действительными 1457 бюллетеней. После объявления итогов большой конференц-зал РАН огласили дружные аплодисменты.



Сергеев крайне неудобный и в хорошем смысле недоговороспособный собеседник для недоучек из правительства. У него есть известное в научном мире имя и есть чёткая и самостоятельная программа по выводу академии из того кризиса, в который её загнали фурсенки и ковальчуки. Например, во время встречи с президентом Путиным (а отныне по должности они будут встречаться часто) он планирует настаивать на изменении статуса РАН. Сейчас это ФГУП – уровень какого-то ЖЭКа.



Президент страны чётко осознаёт, что в нынешней геополитической ситуации надо менять приоритеты с «общества потребления» на «общество творцов и исследователей». А это невозможно сделать, пока фурсенки определяют вектор научного развития страны. Поэтому, вероятно, Сергееву поступит предложение стать новым советником по науке, взамен окончательно дискредитирующего себя Андрея Фурсенко.



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