Секрет так называемых многометровых «ледяных колец» на экваторе планеты Плутон разгадан учеными американского агентства по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА). Раскрыть тайну помогли снимки.

Фотографии ледяных колец Плутона сделал космический аппарат New Horizons, когда в 2015 году пролетал по орбите Плутона, сообщает портал newinform.com.

Судя по снимкам космического зонда, ан поверхности Плутона имеются образования в виде меча, которые достигают высоты нескольких метров. Эти «горы» есть в разных частях планеты и состоят из метанового льда. Появились «мечевидные горы» в результате особой эрозии. Наросты располагаются исключительно в районе экватора планеты, поэтому из-за низкой температуры на экваторах метан замерзает и образует ледяные поля. Когда становится теплее, метан тает и превращается в газ.

Вдоль экватора Земли в горах есть почти аналогичные «наросты», их называют кальгаспоры («кающиеся снега»).