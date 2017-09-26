На Луне и Марсе специалисты нашли идеальные места для поселения людей

Научным специалистам из Университета Падуи и Университета Болонии удалось обнаружить на земном спутнике и Красной планете области, наиболее удобные для возведения поселений людей в будущем.

Для жизни на Марсе и Луне идеально подходят пещеры и своеобразные лавовые трубки, которые начинают образовываться в результате неравномерного остывания лавы. Верхние слои остывают быстрее и становятся монолитными, тем самым образуя твердую кору, внутри которой жидкая лава о временем уходит, образуя тоннель, длина которого может достигать 65 километров.

Как считают ученые, подобные геологические образования на Луне и Марсе лучше всего подходят для будущих миссий, поскольку внутри пещер и трубок люди будут лучше защищены от космического излучения и потоков микрометеоритов.

Данные об исследовании ученых опубликованы на сайте объединения европейских астрофизиков Eroplanet.

Ранее сообщалось, что эксперимент по имитации жизни на Марсе завершило NASA.