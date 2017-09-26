На Марсе обнаружены останки вооруженного гуманоида
26 сентября 2017, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи НЛО внимательно изучили свежие снимки поверхности Красной планеты и обнаружили на них останки внеземного существа, причем вооруженного. Смерть гуманоида могла произойти при крушении его корабля.
Американские уфологи проанализировали предоставленные НАСА фотографии Марса, которые сделал марсоход Curiosity, и нашли останки вооруженного гуманоида. Исследователи утверждают, что на снимке четко просматривается силуэт вооруженного инопланетянина, который придавлен каменной плитой, сообщает портал oane.ws.
Уфологи считают, что гуманоид мог погибнуть при столкновении с другими пришельцами или из-за крушения космического корабля инопланетян.