На Марсе обнаружены останки вооруженного гуманоида

Исследователи НЛО внимательно изучили свежие снимки поверхности Красной планеты и обнаружили на них останки внеземного существа, причем вооруженного. Смерть гуманоида могла произойти при крушении его корабля.

Американские уфологи проанализировали предоставленные НАСА фотографии Марса, которые сделал марсоход Curiosity, и нашли останки вооруженного гуманоида. Исследователи утверждают, что на снимке четко просматривается силуэт вооруженного инопланетянина, который придавлен каменной плитой, сообщает портал oane.ws.

Уфологи считают, что гуманоид мог погибнуть при столкновении с другими пришельцами или из-за крушения космического корабля инопланетян.