Эксперт назвал главную угрозу, сроки и причину гибели человечества

Эксперт Джон Сотос из Национальной гвардии Калифорнии в Сакраменто назвал главную угрозу, сроки и причину гибели человечества.Сотос провел исследование, вычисления и заключил, что главная угроза человечества - массовое распространение биотехнологий.

По мнению эксперта, цивилизация погибнет не ранее, чем через тысячу лет. Сотос считает, что биотехнологии опаснее ядерного оружия. Как объяснил эксперт, ядерное оружие находится под контролем и к нему нет такого доступа, как к продуктам биотехнологий.

По его мнению, со временем к использованию генной инженерии получат доступ все больше стран и людей. Эксперт предполагает, что эта тенденция может привести к увеличению числа сторон, готовых к преднамеренному или случайному летальному применению продуктов биотехнологий.

Препринт исследования Джона Сотоса опубликован на сайте arXiv.org.

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