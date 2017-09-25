Археологам удалось узнать технологию строительства египетских пирамид

Археологи впервые получили наглядное свидетельство того, как строились древние пирамиды в 2600 году до нашей эры. В морском порту Вади-аль-Джарф был найден древний свиток папируса с описанием технологии того времени.

Составителем текста был непосредственный участник строительства пирамид – надзиратель по имени Мерер, отвечающий за команду из 40 рабочих. Он подробно описал, как глыбы из известняка и гранита, вес которых ученые оценивают в 2,5 тонны, сплавлялись в Гизу.

По свидетельству Мерера, сплавляли глыбы на деревянных лодках, соединенных веревками, через специально построенную систему каналов. Существовали на «стройке» и огромные плотины, помогающие отводить воду из Нила для подачи ее на строительство пирамид через искусственные каналы.

Еще ранее ученым удалось установить, что гранит для внутренней отделки пирамид добывали в Асуане, что в 800 километрах от Гизы. Известняк доставляли из Туры, расположенной в 10 километрах.



