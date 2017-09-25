Найдена самая близкая к Земле гигантская черная дыра
25 сентября 2017, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука 13+
25 сентября 2017, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
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Эксперт прокомментировал данные Генпрокуратуры о самых криминальных регионах РФ
Суд вынес женщине приговор за похищение ребенка из больницы в Дедовске
//Наука
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//Общество
Две тонны санкционных продуктов были уничтожены Россельхознадзором
//Общество
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