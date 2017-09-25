Найдена самая близкая к Земле гигантская черная дыра

Ученые провели ряд сложных исследований и обнаружили самую близкую к нашей планете черную дыру.

Масса космического объекта, согласно последним данным, в 50 миллионов раз превышает массу Солнца. Уточняется, что астрономы смогли найти черную дыру при помощи объединения нескольких телескопов. Как отмечает издание " Актуальные новости ", специалистам удалось детально изучить удаленную часть галактики.

Ученые утверждают, что обнаруженный объект состоит из двух источников радиоволн, расположенных в самом центре спиральной галактики.