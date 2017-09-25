Россия и США продолжат двустороннее сотрудничество в сфере космоса

Российская и американская стороны не намерены прекращать сотрудничество в сфере космоса.

Об этом в понедельник, 25 сентября, заявил в рамках Международного астронавтического конгресса директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев. Он отметил, что речи о затоплении Международной космической станции пока не идет, передает ТАСС.

Подчеркивается также, что РФ планирует и в дальнейшем работать с США в космической сфере, а дальнейшую судьбу МКС решать только после тщательного рассмотрения всех сценариев.