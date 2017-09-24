В пещере Туркменистана нашли странное существо, неизвестное науке

Биологи объявили об открытии необычного пещерного существа, которому «пришлось пройти долгий эволюционный путь адаптации к подземельям». Обнаружить это крошечное создание помог вонючий сыр.

Речь идет о миниатюрных, размером всего несколько миллиметров, безглазых членистоногих, относящихся к отряду двухвосток.

Новый вид, который нашли в пещере Каптархана у подножия горного хребта Койтендаг на востоке Туркменистана, получил название Turkmenocampa mirabilis: первое слово относится к месту, где животное нашли, а второе - означает «невероятный, необычный».

Чтобы обнаружить новый вид, ученые из Университета Алькалы в Испании, Люблянского университета в Словении и Национального музея естественной истории в Болгарии провели в пещере около восьми часов в поисках животных, приманивая их ловушками с вонючим сыром. В то время как простые наблюдения не имели успеха, с помощью вонючих ловушек ученым удалось поймать несколько особей. Размер самцов существа составляет 3,2-4,9 миллиметра, а самок – 3,5-6,2 миллиметра.