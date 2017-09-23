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«Палестинский Нострадамус» предсказывает скорую гибель США от двух бед

23 сентября 2017, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

«Палестинский Нострадамус» предсказывает скорую гибель США от двух бед
pixabay.com

Уничтожение Хиросимы и Нагасаки, а также геноцид в отношении индейцев во время предстоящих цунами и извержения вулканов искупят жители США. Такой прогноз дал палестинский профессор Зияд Сильвади.

Опирается Сильвади на суры Корана. В частности, для предсказывания судьбы США он использует 40-ю суру, про фараона, погибающего в кипящей жидкости. Потоки воды, очевидно, нагреются из-за подводных вулканов.

США накроют сразу две волны, которые одновременно обрушатся на западное и восточное побережье североамериканского континента, пишет u-f.ru. При этом страну постигнет "водная смерть", а экономика получит такой удар, от которого уже не сможет оправиться.

После катастрофы с США жизнь наладится на Ближнем Востоке, в Венесуэле и на Донбассе. Эти регионы увидят «свет в конце тоннеля», у них появится шанс на счастливую жизнь.

Зияд Сильвади известен как «Палестинский Нострадамус». Его предсказания пугают своей точностью и зловещей детальностью.

РАнее в результате кропотливой работы экспертам удалось расшифровать туманные предсказания знаменитого врача и алхимика Нострадамуса. О будущем мира стало известно до 2029 года.

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Землетрясение произошло рядом с ядерным полигоном в КНДР

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Роспотребнадзор предупреждает о возросшей опасности укусов клещей

В Роспотребнадзоре предупреждают, что опасность укусов клещей возросла в сентябре из-за установившейся в России хорошей погоды. Уточняется, что данные насекомые являются переносчиками различных инфекций.

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КНДР сообщила, против каких стран не намерена использовать ядерное оружие

КНДР сообщила, против каких стран не намерена использовать ядерное оружие

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что «наши ракеты неизбежно посетят всю территорию США» из-за того, что Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

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Последние исследования уфологов показали, что большая часть объектов сменили свою траекторию движения. Если раньше их прибытие на Землю было запланировано на середину декабря, то теперь ситуация поменялась.

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В ДНР задержаны диверсанты, которые совершили покушение на министра

В ДНР задержаны диверсанты, которые совершили покушение на министра

В Донецкой Народной Республике задержаны диверсанты, которые совершили покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Об этом сообщили в правоохранительных органах самопровозглашенной республики.

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В Архангельской области автомобиль с шестью пассажирами упал в реку

В Архангельской области автомобиль с шестью пассажирами упал в реку

В Архангельской области автомобиль, в которой находились шесть пассажиров, упал в реку, сообщается на сайте управления МВД по региону. Двое детей погибли на месте, судьба еще одного пассажира неизвестна.

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«Палестинский Нострадамус» предсказывает скорую гибель США от двух бед

«Палестинский Нострадамус» предсказывает скорую гибель США от двух бед

Уничтожение Хиросимы и Нагасаки, а также геноцид в отношении индейцев во время предстоящих цунами и извержения вулканов искупят жители США. Такой прогноз дал палестинский профессор Зияд Сильвади.

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Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР

Бомбардировщики ВВС США пролетели к востоку от побережья КНДР

Бомбардировщики и истребители США пролетели рядом с побережьем КНДР, заявил Пентагон. Как сообщает оборонное ведомство США, самолёты пролетели в международном авиапространстве к востоку от побережья КНДР.

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Влад Соколовский перевез беременную Дакоту в загородный дом

Влад Соколовский и его беременная супруга Рита Дакота переехали в новый загородный дом. Звездная пара в течение продолжительного времени проживала в московской квартире, но теперь пара готовится к скорому появлению первенца.

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Далекая галактика посылает на Землю высокоэнергетические лучи

Далекая галактика посылает на Землю высокоэнергетические лучи

Ученые смогли найти источник высокоэнергетических частиц, которые достигают Землю на высокой скорости и с большой силой. Исследования проводились на базе обсерватории Пьера Оже.

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В США выпустили пособие по войне с Россией

В США выпустили пособие по войне с Россией

Американская армия выпустила учебное пособие, которое рассказывает о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как вооружённые силы США должны ей противостоять.

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Кабмин намерен кредитовать иностранных покупателей российских автомобилей

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что правительство планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей.

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В ДНР назвали причину пожара на складе боеприпасов ВСУ - поджог

В ДНР назвали причину пожара на складе боеприпасов ВСУ - поджог

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что пожар, возникший на складе боеприпасов ВСУ в Донецкой области, мог быть намеренным поджогом.

//Шоу-бизнес

Сын Полины Гагариной растет настоящим ловеласом

Сын Полины Гагариной растет настоящим ловеласом

Певица Полина Гагарина вчера в студии «Первого канала» во время разговора с Иваном Ургантом призналась, что её 10-летний сын растёт настоящим ловеласом. Она случайно выдала эту «тайну» и просила вырезать отрывок из передачи.

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В Киеве заговорили о возобновлении поставок газа из России

В Киеве заговорили о возобновлении поставок газа из России

На Украине не исключают, что к 2030 году будут вынуждены снова покупать российский газ. Об этом сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Хотя о закупках топлива руководство задумывается уже сейчас.

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Что-то Николай Басков постарел и опечалился

Популярный российский певец Николай Басков сильно постарел. К такому выводу пришли поклонники после увиденной фотографии любимого исполнителя в социальной сети Instagram.

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МИД Сирии: Коалиция CША убила больше невинных, чем террористов

МИД Сирии: Коалиция CША убила больше невинных, чем террористов

Коалиция во главе с США не добилась никаких результатов в борьбе с терроризмом в Сирии, заявил в ООН министр иностранный дел Сирии Валид Муаллем. Убито больше невинных сирийцев, чем боевиков, отметил он.

//Происшествия

В Домодедово потеряли гроб из-за задержек «ВИМ-Авиа»

В Домодедово потеряли гроб из-за задержек «ВИМ-Авиа»

Одна из пассажирок, ожидающих вылета из Домодедово, где произошел коллапс в связи со скандалом вокруг «ВИМ‐Авиа», рассказала, что службы аэропорта потеряли гроб с покойником. Его должны были доставить в Благовещенск вчера.

//Здоровье

Назван неожиданный, но очень эффективный продукт для похудения

Назван неожиданный, но очень эффективный продукт для похудения

Вопреки распространенному мнению, ученым из Нидерландов, представляющим Университет Маастрихта удалось доказать, что орехи не только помогают сбросить лишние килограммы, но и способствуют снижению риска ожирения.

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"ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные сроки

"ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные сроки

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" продавала билеты на рейсы, зная о невозможности перелета в указанные сроки. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

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Александр Градский сорвался на мат, критикуя одного из конкурсантов «Голоса»

Александр Градский сорвался на мат, критикуя одного из конкурсантов «Голоса»

Градский обматерил конкурсанта во время «слепых» прослушиваний на телешоу «Голос». Ему не понравилась песня, выбранная участником. Редакторам пришлось заглушать более половины из того, что он говорил характерным «пи…».

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Рядом с Луной разглядели таинственный черный НЛО

Рядом с Луной разглядели таинственный черный НЛО

Около Луны уфолог заметил черный НЛО. Исследователь космических просторов из США наблюдал в телескоп за небом и обнаружил рядом с естественным спутником Земли странный объект темного цвета.

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Российских водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

Российских водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

Российским автолюбителям вменят в обязанность надевать светоотражающие жилеты при остановках в ночное время за городской чертой. Об этом 23 сентября журналистам сообщили в пресс-центре МВД России.

//Происшествия

Медведь напал на детей на Таймыре

Медведь напал на детей на Таймыре

Мальчик и девочка играли на вертолетной площадке, когда их атаковал бурый медведь. Девочка успела убежать, а мальчика медведь затащил в кусты и загрыз. Инцидент произошел в поселке Хета несколько часов назад.

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Американский посол покидает Россию

Американский посол покидает Россию

Сроки полномочий у действующего посла США в России Джона Теффта заканчиваются в октябре и вскоре он с семьей покинет нашу страну. По словам самого Джона Теффта, он уедет из России уже через неделю.

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