«Палестинский Нострадамус» предсказывает скорую гибель США от двух бед

Уничтожение Хиросимы и Нагасаки, а также геноцид в отношении индейцев во время предстоящих цунами и извержения вулканов искупят жители США. Такой прогноз дал палестинский профессор Зияд Сильвади.

Опирается Сильвади на суры Корана. В частности, для предсказывания судьбы США он использует 40-ю суру, про фараона, погибающего в кипящей жидкости. Потоки воды, очевидно, нагреются из-за подводных вулканов.

США накроют сразу две волны, которые одновременно обрушатся на западное и восточное побережье североамериканского континента, пишет u-f.ru. При этом страну постигнет "водная смерть", а экономика получит такой удар, от которого уже не сможет оправиться.

После катастрофы с США жизнь наладится на Ближнем Востоке, в Венесуэле и на Донбассе. Эти регионы увидят «свет в конце тоннеля», у них появится шанс на счастливую жизнь.

Зияд Сильвади известен как «Палестинский Нострадамус». Его предсказания пугают своей точностью и зловещей детальностью.

РАнее в результате кропотливой работы экспертам удалось расшифровать туманные предсказания знаменитого врача и алхимика Нострадамуса. О будущем мира стало известно до 2029 года.