Далекая галактика посылает на Землю высокоэнергетические лучи

Ученые смогли найти источник высокоэнергетических частиц, которые достигают Землю на высокой скорости и с большой силой. Исследования проводились на базе обсерватории Пьера Оже.

Специалистам для этого понадобилось 10 лет. десять лет. За это время Земля подверглась воздействию 30 тысяч таких лучей. Такие лучи достигают Землю очень редко, примерно один луч раз в год на 1 кв. км. Земли. Они достигали поверхности планеты с силой в восемь квинтиллионов электронвольт, сообщает Популярная механика.

Источником лучей оказалась далекая Галактика, которая располагается от Земли на расстоянии в 326 млн световых лет.