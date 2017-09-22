Британскими химиками из университета Манчестера создан портативный тестер, который позволяет проводить анализы прямо на месте продажи алкоголя или его предстоящего распития.

Устройство работает по принципу рамановской спектроскопии, когда лазерный луч пропускается через исследуемое вещество, после чего анализируются изменения в частоте излучения, вызванные неупругим рассеиванием света в молекулах. Качественный спирт в настоящих напитках дает одну картину и соответствующий спектр, а контрафактный — как правило, дешевый, некачественный, а то и вовсе ядовитый метиловый спирт — совсем другую.

Устройство было испытано на 150 марках шотландского виски, рома, водки и джина, при этом напитки находились внутри закрытых бутылок. Также были проанализированы 40 контрафактных продуктов. Тестер не только определял подделку, но и различал марки спиртного, сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.