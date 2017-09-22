Крымские ученые научат людей дышать под водой

Лаборатория по изучению дыхания под водой при помощи специальной жидкости в легких открылась в пятницу на базе Севастопольского госуниверситета.

По мнению ученых, эта технология может применяться для спасения людей с затонувших подводных судов или для лечения патологий легких у новорожденных, сообщает пресс-служба вуза.

Жидкостное дыхание – это дыхание с помощью хорошо растворяющей кислород жидкости, которую закачивают в легкие человека. Пока проводились лишь отдельные эксперименты подобных технологий, пишут "Аргументы недели Крым".

Создание лаборатории способствует внедрению инновационных технологий в процесс подготовки инженеров по направлению обучения «Биотехнические системы и технологии», открытому в Севастопольском госуниверситете с 2017 года.