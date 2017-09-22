NASA планирует найти инопланетян при помощи уникального марсохода

Американские специалисты разработали уникальный способ поиска внеземных цивилизаций на Марсе.

Согласно последней информации, новый марсоход будет оборудован особой аппаратурой по поиску ванадия, который может замещать магний в хлорофилле в органических молекулах. Как сообщает "Чистовик", устройство будет доставлено на Марс после 2020 года.

Отметим, что предыдущие поиски органики на Красной планете не дали ученым четкого понимания, являются ли следы углерода свидетельством наличия органической жизни вне Земли.